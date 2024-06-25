Глава Євроради прокоментував старт переговорів щодо вступу України та Молдови

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав історичним моментом старт переговорів про вступ з Україною та Молдовою, які почнуться у вівторок, але попередив про довгий шлях попереду, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві Мішеля, поширеній його пресслужбою перед початком Міжурядових конференцій щодо вступу України та Молдови пообіді у вівторок.

За словами глави Євроради, Україна і Молдова розпочинають справжню трансформацію до повноправного членства в ЄС – це "гордий момент для обох народів і стратегічний крок для ЄС".

"Початок переговорів про вступ шляхом проведення перших міжурядових конференцій є ключовою віхою. Це також доказ величезного прогресу, якого досягли обидві країни на шляху до європейської інтеграції, незважаючи на величезні виклики, з якими вони зіткнулися і продовжують стикатися", – заявив Мішель.

За його словами, зусилля України викликають ще більше захоплення, враховуючи, що загарбницька війна Росії проти України спричинила безпрецедентні труднощі та негаразди.

Мішель підкреслив, що і Україна, і Молдова продемонстрували вражаючу відданість реформам і наближенню до європейських цінностей.

"Трансформаційні кроки, зроблені в таких сферах, як верховенство права, управління та судова система, дають надію і чітко вказують на їхнє непохитне прагнення приєднатися до європейської сім'ї. Підтримка їхніх суспільств також має вирішальне значення на цьому шляху", – зазначив він.

Однак, за словами Мішеля, це лише початок довгого процесу.

"Хоча сьогодні ми святкуємо значний крок вперед, ми також повинні визнати, що шлях попереду вимагатиме постійних зусиль, відданості та подальших суттєвих реформ. Україні та Молдові необхідно буде продовжувати роботу над зміцненням інституцій, продовжувати боротьбу з корупцією та підвищувати економічну стабільність, щоб відповідати суворим стандартам повноправного членства в ЄС", – йдеться у заяві.

Глова Євроради додав, що Європейський Союз через свої інституції та держави-члени готовий підтримувати Україну та Молдову на кожному кроці цього шляху.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила зі зверненням з нагоди перших Міжурядових конференцій з Україною і Молдовою щодо їх вступу в ЄС, які дадуть офіційний старт перемовинам про членство.

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі після обіду відбудеться перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка позначить офіційне відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Перед цим Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови, що відкрило шлях для запуску переговорів про вступ.