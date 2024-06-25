НБУ ввів в обіг нову монету, присвячену військовим медикам

25 червня перед особовим складом Медичних сил Збройних Сил України в одному з військових госпіталів Києва презентували нову обігову монету номіналом 10 грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Як йдеться в повідомленні, монета має звичайний для 10 гривень аверс та тематичний реверс.

По колу на реверсі розміщені написи: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ і МЕДИЧНІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.

У центрі рельєфно зображено емблему Командування Медичних сил Збройних Сил України, в основі якої – "британський" геральдичний щит.

"Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач, – символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу" , - повідомили в НБУ.

Там також додали, що поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

"Водночас частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики, тираж яких – 20 тисяч штук. Їх продаж розпочнеться з 2 липня 2024 року" , - розповіли в НБУ.

Нагадаємо:

Національний банк 29 травня 2024 року презентував нову обігову пам’ятну монету "Державна спеціальна служба транспорту" номіналом 10 гривень.