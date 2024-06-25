ДСНС: На Закарпатті під час сплаву річкою ледь не загинула група дітей
На Закарпатті під час сплаву гірською річкою ледь не загинула група дітей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Надзвичайна подія трапилася в Кам’яниці Ужгородського району. Група дітей з місцевого табору у супроводі дорослих сплавлялась річкою Уж.
Проте стрімка течія гірської річки почала перевертати плавзасоби та затягувати людей під воду. Відпочивальників урятувало те, що вони були в жилетах – більшість самостійно вибралися на берег.
Потерпілим допомогли рятувальники-водолази та представники Центру безпеки громадян "Плішка".
7-річного хлопчика витягли з води за допомогою рятувальної мотузки, а двох дівчат 7-ми та 18-ти років – за допомогою човна.
Надзвичайники допомогли вибратися на берег і 65-річному чоловіку, який кинувся до постраждалих. Далі дітей передали працівникам "швидкої" допомоги.