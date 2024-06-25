Що буде з економікою та цінами: НБУ планує оновити прогноз

Національний банк України в липні традиційно оновить макропрогноз. Наразі превалюють ризики в бік погіршення прогнозу щодо зростання економіки, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiв заступник сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

ВВП

Як зазначив Ніколайчук, НБУ прогнозує економічне зростання на рівні 3% у 2024 році, що вкладається у діапазон консенсус-прогнозу (2,5-4%).

За його словами, ключові фактори, що визначатимуть економічну динаміку:

ситуація на фронті та можливості захистити бізнес і населення від тероризму РФ;

відновлення енергетичного сектору;

вплив міграції та мобілізації на трудовий потенціал.

Ніколайчук заявив, що ризики частково вони нівелюються кращою за очікувану ситуацією в перші 5 місяців року.

Усе гостріше відчуваються обмеження зі сторони пропозиції, зокрема через дефіцит робочої сили та нестачу потужностей з генерації електроенергії. Водночас інвестиції в безперебійність роботи енергетичної інфраструктури з боку бізнесу, центральної та місцевої влади можуть дати короткостроковий поштовх для економічної активності, сказав він.

Інфляція

Ніколайчук заявив, що фактична інфляційна динаміка є дещо нижчою за очікування НБУ, водночас базова інфляція є близькою до прогнозу. НБУ очікує, що інфляція помірно пришвидшиться у 2024 році та повернеться до цільового діапазону (5%) у наступні роки. Більшість прогнозів аналітиків і учасників ринку є близькими до цих оцінок НБУ.

Фінансування

Як заявив Ніколайчук, закриття бюджетних потреб є цілком реалістичним завданням для Міністерства фінансів, враховуючи близько 38 млрд доларів очікуваної міжнародної фінансової допомоги цьогоріч та потенціал внутрішнього ринку запозичень.

Міжнародні резерви прогнозуються на рівні 42-43 млрд доларів за підсумками 2024 року.

"Ситуація з зовнішнім фінансуванням наразі виглядає суттєво кращою порівняно з квітнем, зокрема, зважаючи на нещодавню політичну заяву країн G7 щодо виділення Україні 50 млрд доларів через механізм прискорення отримання доходів від знерухомлених активів РФ. Водночас для їх фактичного отримання попереду ще багато технічних консультацій та і політико-дипломатичної роботи" , - сказав Ніколайчук.

Нагадаємо, у квітні НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 році з 3,6% до 3,0% через обстріли енергетичної інфраструктури. Водночас НБУ покращив прогноз з інфляції на кінець року з 8,6% до 8,2%.