Зеленський виступив із заявою з нагоди початку переговорів щодо вступу України до ЄС

Президент Володимир Зеленський виступив із заявою з нагоди першої Міжурядової конференції щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі, повідомляє Європейська правда.

Текст заяви він розмістив в X (Twitter).

За словами Зеленського, це історичний день, коли Україна переходить до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства.

Він пригадав, як 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, було підписано заявку на вступ.

"Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми здобули кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення щодо переговорів. Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша Міжурядова конференція України та ЄС – уже сьогодні", – заявив Зеленський.

Він подякував кожному й кожній, хто захищає Україну, нашу державу, наш народ, а також команді, яка робить усе, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу.

"Нас уже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним!" – наголосив Зеленський.

З нагоди відкриття переговорів з відповідними зверненнями раніше виступили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і низка лідерів держав-членів ЄС.

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі після обіду відбудеться перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка позначить офіційне відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Перед цим Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови, що відкрило шлях для запуску переговорів про вступ.