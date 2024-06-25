Президентка Молдови відреагувала на старт переговорів щодо вступу до ЄС
Президентка Молдови Мая Санду вітає офіційний початок переговорів про вступ країни до ЄС, старт якому буде даний на першій Міжурядовій конференції щодо вступу у вівторок в Люксембурзі, повідомляє Європейська правда.
Про це вона написала в X (Twitter).
Молдова подала заявку на членство в ЄС разом з Україною у 2022 році, через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке Санду рішуче засудила.
"Сьогодні Молдова та Україна офіційно розпочинають переговори про вступ до ЄС. Наше майбутнє – в європейській родині.
Ми глибоко вдячні за непохитну підтримку Урсулі фон дер Ляєн, Шарлю Мішелю, Роберті Метсолі та бельгійському головуванню. Разом ми сильніші", – написала президентка Молдови.
У жовтні Молдова проведе референдум щодо свого проєвропейського курсу.
Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу 21 червня.
Міжурядова конференція з Україною запланована в Люксембурзі на 15:30 за місцевим часом, з Молдовою – на 18:00.
Президент Володимир Зеленський заявив, що саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт членства України у Євросоюзі