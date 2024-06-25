ЗМІ: Німеччина планує замовити снаряди на 15 млрд євро, потенційно і для України

Міністерство оборони Німеччини планує замовити для поповнення складів Бундесверу понад 2 мільйони артилерійських снарядів, вартість закупівлі може складати рекордні 15 мільярдів євро, повідомляє Європейська правда.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel.

Міністр оборони Борис Пісторіус нібито подав проєкт угоди з виробниками Diehl Defense і Nammo Raufoss до бюджетного комітету Бундестагу. У документі йдеться про закупівлю до 2,35 млн артилерійських снарядів калібру 155 мм, максимальна сума угоди може становити до 15 млрд євро, що Spiegel називають "рекордом".

Ці обсяги мають виробити до 2030 року. Початково, втім, Німеччина хоче замовити 200 тисяч боєприпасів для поповнення складів.

Проте у документі зазначено, що в рамках цієї угоди члени НАТО і Україна можуть замовляти додаткові обсяги, і загальна рамка угоди передбачає можливість закупівлі 2,3 мільйона боєприпасів.

У такий спосіб Пісторіус хоче гарантувати, що виробники будуть зацікавлені будувати додаткові виробничі лінії і нарощувати виробництво у Німеччині. Міністерство фінансів також поділяє такий підхід.

За висновками журналістів, це вказує на те, що німецький уряд серйозно готується до перспективи тривалої війни в Україні і подальшої загрози конфронтації з Росією.

Це вже друга велика угода на купівлю боєприпасів – після контракту з Rheinmetall на суму до 8,5 млрд євро, яка має стимулювати запуск нового виробництва у Нижній Саксонії.

Бюджетний комітет має обговорити пропозицію у найближчому майбутньому. Коаліційні партії загалом підтримують такі великі замовлення, але можуть мати питання до того, що Міноборони пропонує ще одну угоду, не маючи під неї точних гарантій фінансування.

Також неофіційно повідомляли, що Міноборони Німеччини хоче замовити 105 бойових танків Leopard 2A8.