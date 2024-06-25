Міноборони підтримало законопроект щодо продовження оновлення даних у ТЦК

Міністерство оборони України підтримує законопроєкт, у якому пропонується продовжити оновлення даних у ТЦК ще три місяці. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє Новое время.

Він також нагадав, що міністр оборони України Рустем Умєров підтримує таку ініціативу.

Нардеп закликав депутатів якомога швидше розглянути законопроєкт у сесійній залі.

Новий закон про мобілізацію зобов’язує всіх чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої військово-облікові дані впродовж 60 днів із дня набуття ним чинності, тобто до 18 липня.

4 червня речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що наразі немає підстав для продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних.

12 червня голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від партії Слуга народу Олександр Завітневич також заявляв, що у Верховній Раді не планують подовжувати строк оновлення даних для військовозобов'язаних після 16 липня.