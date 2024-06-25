Рада ЄС затвердила текст безпекової угоди з Україною

Рада ЄС 25 червня схвалила проєкт безпекової угоди між Україною та Євросоюзом. З посиланням на заяву очільниці МЗС головуючої у ЄС Бельгії Аджи Лябіб на пресконференції щодо зустрічі Ради ЄС із загальних питань, повідомляє Європейська правда.

Лябіб зазначила, що на зустрічі готувалися до наступного саміту Європейської ради (лідерів країн ЄС), що відбудеться в кінці тижня у Брюсселі.

"Ця зустріч дасть повну картину нашої підтримки Україні у всіх формах. Також хочу зазначити, що сьогодні вранці Рада ЄС затвердила проєкт спільних безпекових зобов’язань між ЄС та Україною" , – сказала Аджа Лябіб.

Перед цим ЗМІ повідомляли з посиланням на слова анонімного європейського дипломата, що текст безпекової угоди України і ЄС мають затвердити 25 червня на засіданні Ради ЄС із загальних питань, а підписання відбудеться у найближчі дні після того – "в середу або четвер".

Також ЗМІ повідомляли, що у четвер, 27 червня, президент України Володимир Зеленський прибуде на саміт Європейського Союзу до Брюсселя.

Минулого тижня в Офісі президента оголосили, що Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів стосовно двостороннього безпекового документа і угоду підпишуть найближчим часом.