Мінфін залучив понад 15 млрд від розміщення внутрішніх облігацій

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 25 червня залучило до держбюджету понад 15 млрд грн.﻿ З посиланням на пресслужбу Мінфіну, повідомляє Економічна правда.

Так, від розміщення 1-річних гривневих паперів під 14,71% залучили 3,9 млрд грн.

Натомість від продажу облігацій із терміном обігу 2 роки під 15,32% річних вдалось залучити 313 млн грн.

Продаж ОВДП із терміном обігу понад 3 роки під 16,80% річних приніс до бюджету 2,5 млрд грн.

Також Мінфін розмістив 1-річні доларові оббілагції під 4,62%, залучивши 204 млн доларів.