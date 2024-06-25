США розглядають відправку в Україну своїх військових підрядників - CNN

Адміністрація Джо Байдена наближається до зняття фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь.﻿ Про це йдеться у матеріалі CNN із посиланням на чотирьох поінформованих американських посадовців, повідомляє Європейська правда.

США вивели всіх своїх інструкторів з України до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та категорично виключали військову присутність на українській території від того часу.

Як наслідок, надану США військову техніку, яка зазнала значних пошкоджень у боях, доводиться вивозити з країни до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, а цей процес займає багато часу.

За словами джерел CNN, протягом кількох останніх місяців адміністрація Байдена повторно аналізує обмеження на підрядників в Україні з огляду на подальше просування російських військ і затримку з військовою допомогою.

Вони підкреслили, що рішення наразі обговорюється і не отримало остаточного схвалення президента США.

Але в разі схвалення Пентагон уперше з 2022 року зможе укладати контракти про розміщення американських підрядників в Україні, які допомагатимуть із ремонтом техніки. До прикладу, пише CNN, винищувачі F-16, як очікується, потребуватимуть регулярного ремонту після того, як Україна почне їх використовувати.

Одне з джерел вказало, що американські компанії, які братимуть участь у тендерах Пентагону, повинні будуть розробити надійні механізми зменшення загроз для своїх співробітників в Україні.

Як відомо, Франція дала старт дискусії про можливу військову присутність Заходу в Україні та, як вважається, збирає групу країн, готових відправити своїх інструкторів.