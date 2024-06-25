Стефанішина повідомила, коли відбудеться наступний раунд переговорів щодо вступу до ЕС

Наступний раунд переговорів із Євросоюзом щодо вступу України відбудеться у липні в одній з європейських країн, повідомляє Укрінформ.

Про це у Люксембурзі під час спілкування з пресою після завершення першої міжурядової конференції між Україною і ЄС щодо входження України повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про терміни наступного раунду переговорів і можливість його проведення за Угорського головування в ЄС.

«Вже у липні відбудеться наступна зустріч наших делегацій. Де? В Європі» , - сказала віцепрем’єр.

Вона зауважила, що під час сьогоднішньої конференції сторони почали узгоджувати календар заходів по всіх 33 напрямках майбутніх переговорів.

«Переговори по секторах лише починаються. Уряд представив свою переговорну позицію, яку схвалив у п’ятницю. Але, звичайно, для того, щоб сьогоднішня зустріч відбулася, потрібен був консенсус всіх 27 держав Європейського Союзу, і над цим ми працювали достатньо довго» , - зазначила Стефанішина.

Вона додала, що це був важкий період, коли виникали спірні питання у торгівлі з сусідніми країнами, зокрема із Польщею. Україна продовжувала системний діалог з Угорщиною. Деякі з країн ЄС також ставили питання, чи зможе Україна в умовах війни імплементувати певні зобов’язання в рамках процесу входження, розповіла Стефанішина.