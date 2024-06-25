СБУ повідомила про підозру генерала РФ, причетного до окупації Херсонщини

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру російському генерал-полковнику Ігорю Турченюку, який командує угрупованням «Південь» Росгвардії. Його підрозділи брали участь в окупації правобережної частини Херсонської області. З посиланням на дані СБУ, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, Турченюк командував фільтраційними групами окупантів, які переслідували українців. Також під його керівництвом росіяни нападали та викрадали учасників мітингів проти російської агресії, після чого відвозили їх до катівень.

СБУ додає, що солдати Росгвардії під керівництвом підозрюваного генерала стояли на блокпостах, де викрадали автомобілі в людей, які хотіли виїхати з окупації. Також у ході «конфіскації» вони забирали в українців документи, гроші, мобільні телефони та інші особисті речі.

Після деокупації правобережної Херсонщини Турченюк разом зі своїми підлеглими втік на лівий берег, де продовжує свої злодіяння. Як повідомляє СБУ, за них колишній охоронець російського диктатора Владіміра Путіна Віктор Золотов, який нині є головою Росгвардії, нагородив угруповання підозрюваного орденом Жукова.

Турченюку повідомили про підозру за статтею про планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України). Наразі він перебуває на захоплених територіях України, тому тривають комплексні заходи задля його покарання, додають правоохоронці.