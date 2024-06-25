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Міноборони закупило фляги для ЗСУ втричі дорожче за ринкові ціни - ЗМІ

Міноборони закупило фляги для ЗСУ втричі дорожче за ринкові ціни - ЗМІ
Фото: АрміяInform

2024 року в Міноборони витратили понад 54 мільйони гривень на 153 тисячі армійських пластикових фляг для ЗСУ з Китаю. Це втричі дорожче за ринкові ціни. З посиланням на NGL.media, повідомляє Новое время.

У розслідуванні йдеться, що йдеться про державне агентство Державний оператор тилу, створене кілька місяців тому.

Журналісти уточнюють, що звичайна пластикова літрова фляга обійшлася МОУ в 355 гривень, хоча такі самі фляги американського зразка вільно продають по 120 гривень, аналоги можна знайти — по 72 гривні.

Зокрема, у 2024 році згадане підприємство ДОТ чотири рази намагалося закупити пластикові фляги для ЗСУ. Перші дві закупівлі за спрощеною процедурою в січні та квітні було скасовано.

Участь у цих торгах брали три різні компанії, і всі вони були готові продати 100 тисяч фляг менше ніж за 20 мільйонів гривень, однак замовник відхилив усі пропозиції.

Однією з причин стала відсутність актів відповідності технічній специфікації Міноборони.

Однак згодом ДОТ ухвалило рішення укласти пряму угоду з ТОВ Колтрейн і загальна вартість угоди при цьому зросла майже вдвічі - до 35,5 мільйона гривень. При цьому раніше ця компанія не продавала фляги бюджетним замовникам.

У відповіді на запит ЗМІ представники ДОТ пояснили таке рішення нагальною потребою у флягах і тим, що запропонована Колтрейн ціна була нижчою, ніж в інших компаніях, до яких звертався ДОТ.

Також журналісти з’ясували, що за кілька тижнів після того ДОТ уклав ще одну угоду за процедурою спрощеної закупівлі з ТОВ Суперформ на 53 тисячі фляг майже за 18,8 мільйона гривень. У цьому випадку одна пластикова фляга обійшлася на гривню дешевше, ніж у випадку з Контрейном (354 гривень проти 355 гривень).

Обидві компанії працюють зовсім недавно, зазначають журналісти. Також викликають питання і власники цих компаній.

Так, «Суперформ», заснований півроку тому 27-річним Владиславом Лихосенком із Запоріжжя, тільки за два останні місяці уклав п’ять угод із Нацгвардією і Міноборони на майже 310 мільйонів гривень.

Раніше Лихосенко вже намагався працювати з Міноборони. У 2022 році він заснував ТОВ Професійне спорядження, яке збанкрутувало вже через рік. На компанії залишилися 410 тисяч гривень боргу постачальникам і ще понад 970 тисяч гривень штрафів за прострочення поставок Міноборони за чотирма договорами, укладеними у квітні та травні 2022-го.

Лихосенко буквально за місяць до старту справи про банкрутство передав ТОВ Професійне спорядження у власність Андрію Іванову, а незабаром заснував ТОВ Суперформ.

Лихосенко не захотів говорити з журналістами і проігнорував надіслані на його електронну пошту запитання.

ТОВ «Колтрейн» офіційно заснували п’ять років тому Ольга Чубенко та Лідія Хоменко — на цих жінок зареєстровано сотні компаній в Україні.

Наприклад, Чубенко значиться власницею 1166 компаній, а Хоменко фігурує в 68 компаніях.

Реальні підряди Колтрейн почав отримувати тільки цього року — незабаром після того, як офіційною власницею компанії стала Юлія Кікоть. Першу угоду з ДОТна 41,6 мільйона гривень Кікоть підписала в березні, коли її компанія перемогла у спрощеній закупівлі на поставку 100 тисяч чохлів для фляг. Серед 11 учасників тендеру пропозиція Колтрейна не була найдешевшою, але замовник відхилив пропозиції учасників із меншими цінами.

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