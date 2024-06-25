Посол ЄС: Через 10 років Україна буде готова стати членом Євросоюзу

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що через 10 років або навіть до кінця цього десятиріччя країна буде готова стати повноправним членом ЄС. Таку думку вона висловила в коментарі для тексту "Встигнемо до 2030". Чи вступить Україна в ЄС, поки триває війна, повідомляє Ліга.net.

"Я абсолютно переконана, що через 10 років Україна буде готова стати повноправним членом ЄС. Я б навіть насмілилася сказати, що буде готова до кінця цього десятиліття" , – заявила вона.

На запитання щодо готовності ЄС інтегрувати таку велику та складну країну, як Україна, Матернова порівняла її з Польщею. За її словами, 20 років тому польський ВВП був співмірний з нинішнім українським.