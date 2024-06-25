Вантажоперевізник MSC відмовився заходити до Одеського порту через корупцію

Дії української митниці змусили світового лідера контейнерних перевезень MSC скасувати перший суднозахід з початку повномасштабного вторгнення до Одеського морського порту. З посиланням на Асоціацію міжнародних експедиторів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Причиною скасування стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгосппродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2-3 тис. доларів.

"Така діяльність роботи митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси. Нагадаємо, що MSC планує зʼєднати фідерним сполученням Одесу та один з найбільших турецьких середземноморських хабів - порт Текірдаг. Закликаємо українську владу сприяти вирішенню даної проблеми та не допустити негативних наслідків для української логістики й економіки" , - наголошують в Асоціації.

Раніше видання Mind.ua писало, що найбільша міжнародна контейнерна лінія MSC Mediterranean Shipping Cо планувала в червні 2024 року відновити регулярний фідерний сервіс до портів Одеси.

Сервіс мав працювати з турецького порту Текірдаг до Одеського морського порту. Перший суднозахід було заплановано на середину червня. Рейси повинен був приймати Контейнерний термінал Одеса (КТО).

Таким чином, MSC мала стала першою міжнародною контейнерною лінією, яка відновить сполучення до портів Великої Одеси після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.