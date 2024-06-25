Петиція про позбавлення Тищенка депутатства набрала 25 тисяч підписів за день

Петиція на сайті Верховної Ради про позбавлення депутатських повноважень Миколи Тищенка через конфлікт з колишнім військовим у Дніпрі зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Про це йдеться на сторінці петиції на сайті парламенту, повідомляє Новое время.

Станом на вечір 25 червня петицію підписали 25 183 людей. Цього достатньо для розгляду звернення, хоча до завершення збору підписів залишається ще 90 днів.

24 червня на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію про позбавлення Миколи Тищенка повноважень народного депутата.

Ініціатори петиції зазначили, що Тищенка мають позбавити депутатських повноважень через «аморальне поводження, рейдерство, рекет, зловживання службовим становищем та перевищення повноважень».

У петиції також ідеться, що Микола Тищенко «істотно шкодить роботі парламенту», а його дії «завдають шкоди іміджу України».

25 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка у вигляді цілодобового домашнього арешту.