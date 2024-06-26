ISW: Росія могла сформувати ще одну армію для розгортання в Україні
Росія могла сформувати ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW)
"Російська армія наразі проходить масштабні реформи, включаючи створення нових загальновійськових з'єднань армійського рівня, і посилання українських джерел на "51-шу армію" може бути раннім індикатором того, що Росія сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні".
Військові аналітики зазначили, що речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх заявив, що російські військові мають намір перекинути на харківський напрямок частини "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії".
Повх заявив, що російські війська перекинули на харківський напрямок російські підрозділи з Херсонської області та з інших напрямків.
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин також повідомив, що російські війська мають намір перекинути частини 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) та "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії" на Харківський напрямок, щоб компенсувати важкі російські втрати.
Нещодавно ISW отримала повідомлення про те, що російські військові перекинули частини 155-ї бригади морської піхоти та 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") із заходу та південного заходу від Донецька на Харківський напрямок, але не зафіксувала жодних повідомлень про російську "51-шу армію".
У ISW зазначили, що російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду відродженій, можливо, ще з часів Другої світової війни, "51-ій армії".
Ключові висновки ISW за 25 червня:
- Два головні міжнародні органи - Міжнародний кримінальний суд (МКС) та Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) - 25 червня оголосили рішення, що підтверджують тривале скоєння Росією воєнних злочинів та порушень прав людини в Україні.
- Росія і Венесуела підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на протидію "примусовим заходам", що, ймовірно, продемонструє Заходу, що Кремль має вплив у Західній півкулі.
- Українські сили завдали удару з безпілотника по російському складу боєприпасів у Воронезькій області 25 червня, а нещодавно завдали ударів по зенітно-ракетних комплексах "Панцир-С1" в Бєлгородській області з невстановленого озброєння.
- Росія запровадила контрсанкції проти 81 ЗМІ, що базуються в країнах Європейського Союзу 25 червня, після того, як 24 червня ЄС запровадив санкції проти чотирьох російських ЗМІ, пов'язаних з державою.
- Глава Республіки Дагестан Сергій Меліков розпорядився провести перевірку особистих справ вищих посадових осіб Дагестану після ймовірних терактів 23 червня у вілаяті Кавказ, що вказує на те, що Кремль, можливо, активізує зусилля з протидії ісламістським екстремістським загрозам на Північному Кавказі, намагаючись зберегти видимість стабільності і нормального життя.
- Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян зустрівся з лідером білоруської опозиції Світланою Ціхановською, яка проживає в Литві, 20 червня у Вільнюсі на тлі погіршення вірменсько-білоруських відносин
- Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції у Вовчанську, а російські війська нещодавно просунулися вперед біля Сіверська та Авдіївки.
- Російський військовий блогер заявив, що Російське добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії розпочне підготовку невизначених російських військовослужбовців з 1 жовтня 2024 року.