Росіяни вранці скинули авіабомбу на Селидове: є руйнування

Вранці 26 червня російські війська скинули авіабомбу ФАБ-500 на місто Селидове Донецької області, є руйнування, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Селедівська МВА у Telegram.

"Російські війська не припиняють щоденні обстріли Селидівської громади. 26.06.2024 приблизно о 04-10 російські війська скинули на м. Селидове авіабомбу "ФАБ-500".

Повідомляється, що було пошкоджено адміністративну будівлю підрозділу ДСНС, 6 пʼятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, а також приватний автомобіль.

За даними МВА, постраждалих та загиблих немає.