Росіяни завдали ракетного удару Миколаївському району: в ОВА розповіли про наслідки атаки

Російські загарбники цієї ночі завдали ракетного удару по Миколаївському району. Через падіння уламків повітряної цілі було займання сухої трави за межами населених пунктів, повідомляє РБК-Україна.

Про це гововорить повідомлення керівника Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма.

Чиновник навів дані районних військових адміністрацій та ГУ ДСНС у Миколаївській області щодо ситуації в регіоні через ворожі обстріли.

Зазначається, що, серед іншого, у ніч на 26 червня близько опівночі Миколаївський район зазнав ракетної атаки.

"Внаслідок падіння уламків відбулося займання сухої трави на відкритій території за межами населених пунктів. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями" , - повідомив Кім.

Він додав, що обійшлося без постраждалих.

Що передувало

Раніше цієї ночі повідомлялося про вибухи, що було чути у Миколаєві після опівночі. В цей час в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на сході та півдні, та про загрозу застосування російськими окупантами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Додамо, у миколаївських пабліках писали, що вибухи могли бути пов'язані з роботою протиповітряної оборони.