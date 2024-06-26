Італія відреагувала на рішення Кремля обмежити мовлення європейських ЗМІ

Італія відреагувала на рішення Кремля обмежити мовлення понад 80 європейських ЗМІ на території Росії, серед яких, зокрема італійські Rai, La7, La Repubblica and La Stampa, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві італійського МЗС.

Італійське зовнішньополітичне відомство рішуче засудила рішення щодо обмеження мовлення ЗМІ, які "завжди надавали об'єктивну та неупереджену інформацію" про війну РФ проти України.

"Вирішивши застосувати руйнівне насильство в Україні, …керівництво РФ вчинило дії, що суперечать міжнародному праву та всім принципам законності та цивілізованого співіснування. Все це не буде стерто шляхом введення заборон на італійські та міжнародні ЗМІ", – наголосили в МЗС Італії.

У відомстві додали, що застосовані санкції "не усувають і не пом'якшують наслідків жорстокої, руйнівної і незаконної війни".

Російське Міністерство закордонних справ раніше у вівторок заявило, що Москва запроваджує обмеження на мовлення й доступ щодо 81 європейського ЗМІ.

Серед тих, хто потрапив під російські заходи у відповідь, – німецький Spiegel, Zeit і Frankfurter Allgemeine Zeitung, іспанські Mundo, Pais і EFE, італійські Stampa, Repubblica і телекомпанія RAI, французькі Monde, Liberation і France-Presse, а також загальноєвропейські Politico і Euobserver.

Москва заявила, що це заходи у відповідь на рішення Ради ЄС від 17 травня про заборону пропагандистських ЗМІ РФ: "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".

Коментуючи рішення РФ, віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова заявила, що воно свідчить про "безперервне порушення свободи ЗМІ з боку Кремля".