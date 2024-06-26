Зеленський ухвалив рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем ЗСУ
25 червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить відповідний документ, опублікований на сайті президента.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил", - йдеться в указі.
Як зазначається, цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Що відомо про створення нового роду ЗСУ
11 червня Міноборони оголосило про створення нового роду військ ЗСУ - Сил безпілотних систем. За даними відомства, Сили безпілотних систем ЗСУ дозволять у подальшому наносити ураження російським загарбникам на всю можливу глибину - аж до Уралу.
Командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став полковник Вадим Сухаревський, якого називають легендою російсько-української війни.