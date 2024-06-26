Окупанти вдарили балістикою по Одеській області: пошкоджено адмінбудівлю
В ніч на 26 червня російські окупанти вдарили балістикою по цивільній інфраструктурі Одещини – пошкоджено адмінбудівлю, ніхто не постраждав, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram, Сили оборони півдня України.
Дослівно Кіпер:
"Вночі ворог завдав удар балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини.
У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, люди не постраждали".
Сили оборони півдня країни повідомили, що вночі окупанти атакували південні регіони.
Так, перший удар росіяни спрямували з літаків тактичної авіації керованою авіаційною ракетою по Миколаївщині. Внаслідок влучання виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували. Люди не ушкоджені.
Другий удар – балістична ракета по Одещині.
Нагадаємо:
- У ніч на середу в Одеській області пролунав вибух. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та швидкісну ціль у напрямку Одещини.