У Києві сталася аварія на водопроводі: за декількома адресами немає води

В центрі Києва сталася аварія на водопроводі. За деякими адресами наразі відсутнє водопостачання, також обмеженний рух транспорту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє КМДА.

"Через пошкодження водопроводу на вул. Кропивницького рух транспорту обмежений. Аварійно-відновлювальна бригада вже працює на місці" , - йдеться у повідомленні.

Де немає води

Тимчасово відсутнє водопостачання у Печерському районі за адресами:

вул. Кропивницького, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

вул. Крутий узвіз, 6/2;

вул. Шовковична, 48.

Для споживачів направлено автоцистерну з питною водою на вул. Кропивницького, 10.

Не перший випадок

Аварія на трубопроводі у Києві сталася і 11 травня. Декілька вулиць у центральних районах столиці залишилися без води.

Крім того, у березні в Києві на лівому березі сталося пошкодження водопроводу, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії.