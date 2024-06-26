Мінфін: Середня зарплата чиновників зросла на 30% та перевищила 50 тисяч гривень

Середня нарахована зарплата чиновників у держорганах України досягла 50,9 тисяч гривень, що на 32% більше, ніж у січні, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

За даними прес-служби, середня нарахована зарплата у травні досягла 50,9 тисяч гривень, що на 32% більше, ніж у січні 2024 року (38,6 тисяч гривень).

До структури заробітної плати в уже входять грошові допомоги до відпусток та матеріальна допомога.

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 89,7 тисяч гривень.

На другому місці Антимонопольний комітет - 88,3 тисяч гривень

У Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради платять 72,4 тисяч гривень.