В Ужгороді підняли ціни на проїзд у громадському транспорті

В Ужгороді збільшили тариф на міські пасажирські перевезення. Ціна за квиток зросла з 12 до 15 грн, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба мерії міста.

Зазначається, що рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради 26 червня.

"Попередній тариф був розрахований у 2022 році, за цей час відбулися зміни цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, зросла вартість ремонту та збільшилася мінімальна заробітна плата, що призвела до збільшення годинної тарифної ставки водіїв" , - повідомили в Ужгородській міській раді.

Повідомляється, що рішення набуває чинності з дня опублікування у друкованих засобах масової інформації (з 29 червня - ред.).

Зростання цін на проїзд

Нагадаємо, що напередодні ціни на проїзд в громадському транспорті підвищили в Івано-Франківську. З четверга, 20 червня, в Івано-Франківську тариф на послуги комунального транспорту піднявся на 50%.

Раніше ми повідомляли, що у Сумах зросте тариф на проїзд у міських автобусах. З 22 червня проїзд мав коштувати 15 гривень. Однак це рішення пізніше скасували.