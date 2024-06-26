У Нацгвардії показали, як виглядає логістика росіян на Харківщині
Логістичний шлях росіян на Харківському напрямку постійно перебуває під вогневим контролем українських військових. Він усіяний розбитими авто та ліквідованими окупантами, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.
"На відео невеликий фрагмент дороги, по якій окупанти здійснюють основні логістичні задачі. Як ви бачите на невеличкій ділянці метрів у 200 дороги стоїть 4 знищені автівки, мінімум 4 вбитих російських солдата та розірваний невстановлений броньовик на "гусянці", - розповів він.
Так, за словами Півненка, виглядає майже весь логістичний маршрут.
"Наші бійці-спецпризначенці Нацгвардії роблять для росіян тут пекло", - констатував генерал.
Ситуація на Харківському напрямку
Росія розпочала новий наступ у Харківській області з початку травня. За даними на ранок 26 червня, РФ продовжує атакувати в районі Вовчанська. При цьому російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі в самому Волчанську, загарбники намагаються туди пробитися.
Додамо, що "гарячою" обстановка залишається не лише на лінії фронту. Загарбники встигають обстрілювати не лише позиції ЗСУ, а й будинки мирних жителів. Так, 25 червня РФ атакувала село Бобрівка, що під Харковом. Удар припав на місцеві дачі. Шестеро людей поранено.