У "Дія" запустили сервіс для виправлення даних про місце проживання
Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку "Дія" сервіс для виправлення даних про задеклароване місце проживання, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Запускаємо новий сервіс на порталі Дія. Виправляйте дані про задеклароване місце проживання в реєстрі за кілька кліків", - йдеться у повідомленні.
Скористуватися сервісом можна, якщо:
- помилка при замовленні витягу про місце проживання
- неактуальні дані у вашому або дитячому витягу
- немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані
- неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті
"Витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними", - додали у пресслужбі.
Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій.
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