Зеленський підписав законопроект про англійську мову в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить картка закону №9432﻿ на сайті парламенту.

Президент Зеленський подав законопроєкт про англійську мову до парламенту ще у 2023 році. Цьогоріч на початку червня Верховна Рада ухвалила його в другому читанні. Тоді також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів мовою оригіналу.

Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначать ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.

А втім, непорозуміння та суспільну критику викликав пункт, що стосується кінотеатрального прокату. Пропонувалося, що англомовні фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі з субтитрами українською: з 2025 року — половину всіх фільмів, з 2026 року — три чверті, а з 2027 року — всі.

Критики відмови від українського дубляжу англомовних фільмів у кінотеатрах зауважували, що це призведе до звільнення акторів, закриття студій, втрати аудиторії кінотеатрів і, як наслідок, до розвитку "піратства", зокрема поширення російськомовного "піратського" контенту.

На сайті Офісу президента зібрали 25 тисяч підписів під петицією до Зеленського із закликом не відмовлятися від дубляжу іноземних фільмів українською мовою. А у Верховній Раді після суспільного резонансу пообіцяли, що допрацюють пункт законопроєкту про англійську мову, що стосується дубляжу фільмів. Врешті норми про кінодубляж і телепрограми виключили.