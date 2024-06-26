Литва планує вийти із Конвенції про заборону касетних боєприпасів

Рішення щодо виходу Литви із Конвенції про заборону касетних боєприпасів може бути прийняте вже найближчим часом. З посиланням на міністра оборони Литви Лаурінуса Кащюнаса, якого цитує Lrytas, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Сподіваюся, що найближчим часом (розглянуть питання про вихід із конвенції, - ред.). Мій час (мандат, - ред,) злічений, тому я повинен з усім розібратися" , - заявив міністр під час розмови з журналістами.

Зазначається, що про консультації з владою щодо можливого виходу з конвенції Кащюнас згадував ще наприкінці січня, коли очолював посаду голови Комітету Сейму з питань національної безпеки й оборони. Також відповідне питання порушував також колишній міністр оборони Арвідас Анушаускас.