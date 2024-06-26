Верещук розповіла, скільки залишилось українців на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях перебуває 6 млн українських громадян, 1,5 млн з них - діти, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час Всеукраїнського форуму «Культура під час війни. Людський капітал».

«Отже, людський капітал. Як віцепрем'єр, як міністр я дійсно займаюся людьми, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Це - 6 мільйонів українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Це півтора мільйона дітей, які зараз на ТОТ. Водночас ми говоримо про майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців. Дехто з них залишився без нічого, однак не змінюють своєї донецької чи луганської прописки, чекаючи на повернення», - сказала вона.

Верещук підкреслила, що людський капітал також складають українці, які виїхали за межі країни. За її словами, люди готові повертатися на деокуповані території, долучатися до відновлення інфраструктури, щойно закінчаться активні бойові дії.

«Під час закордонних відряджень я завжди зустрічаюся з нашою діаспорою, а також громадянами, які виїхали після 24 лютого. 90% з них зі сльозами на очах кажуть, що вони хочуть повернутись, щойно дозволить безпекова ситуація», - розповіла вона.

Віцепрем'єрка також наголосила на важливості культури у процесі збереження нації в кризові періоди української держави. Вона додала, що зараз українці борються за свою культуру.

«Саме культура зберегла нашу націю, коли був період бездержавності. Саме культура зберегла українців, які потім відновили Українську державу. А сьогодні саме українська держава й українська армія вогнем і мечем борються за нашу культуру - в окопах, на полях, в повітрі, під землею, на воді», - акцентувала спікерка.

Форум «Культура під час війни. Людський капітал» стартував у Києві. Захід має стати платформою для напрацювання спільних системних дій держави задля збереження людського капіталу у сфері культури під час війни як основного носія знань, навичок та національної культури для молоді та наступних поколінь українців.

Як повідомлялось, до відновлення деокупованих територій через вступ до кадрового резерву державних службовців готові приєднатися вже понад 2500 осіб.