Веніславський заявив, що законодавчих ініціатив щодо демобілізації зараз немає

Верховна Рада не отримувала від Кабінету міністрів законодавчих ініціатив щодо демобілізації. Про це під час брифінгу заявив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Новое время.

Він нагадав, що під час фінального етапу розгляду законопроєкту про мобілізацію комітетом до парламенту надійшло звернення від прем'єр-міністра та міністра оборони України, які попросили виключити з фінального тексту документа положення про звільнення окремих категорій військовослужбовців.

«Рада доручила, ухваливши закон про мобілізацію, розробити відповідний проєкт закону, який би передбачав критерії, підстави, строки можливого потенційного звільнення зі служби окремих категорій військовослужбовців, які вже відслужили певний термін, брали участь в бойових діях» , — сказав Веніславський.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що провести зараз демобілізацію українських військових неможливо, оскільки без досвідчених бійців фронт «просяде».