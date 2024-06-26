Колишнього високопосадовця "Укренерго" викрили у розкраданні коштів на закупівлях

Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України заявили про викриття колишнього голови одного з департаментів ПрАТ «НЕК «Укренерго» на розкраданні грошей на закупівлю бронежилетів, повідомляє Дзеркало тижня.

Навесні 2022 року чиновник організував закупівлю бронежилетів для співробітників компанії, але її провели за штучно завищеною ціною у наперед визначеної компанії. Для оборудки залучили комерційну структуру, яка навіть не має дозволу та ліцензій на виробництво військової амуніції. Насамперед «підрядник» ніколи не займався виготовленням бронежилетів.

Однак за державні кошти у компанії таки придбали бронежилети за вдвічі завищеною ціною. Як заявили в НАБУ, це призвело до збитків на суму понад 10,3 млн грн.

За матеріалами слідства колишньому чиновнику «Укренерго» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки). На разі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.