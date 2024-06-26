Міністерство освіти призупинило набір на платну аспірантуру

Міносвіти призупинило набір на платну аспірантуру. Про це йдеться в наказі Міністерства освіти та науки від 26 червня № 910, що зареєстрований Міністерством юстиції, повідомляє Укрінформ.

"Тимчасово до 01 січня 2025 року призупинити: прийом заяв, проведення конкурсного відбору, укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником, та зарахування на навчання для здобуття третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти та в асистентуру-стажування на денну або дуальну форми здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб" , - йдеться у наказі за підписом міністра освіти та науки Оксена Лісового.

Також призупиняється поновлення (включаючи допуск до освітнього процесу після завершення строку переривання навчання) на денну або дуальну форми здобуття освіти.

Окрім цього буде недоступним переведення з інших форм навчання на денну форму навчання.

Як зазначається у документі, ця норма не буде стосуватися