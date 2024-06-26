Генштаб: збільшилась кількість ворожих штурмів на Торецькому напрямку

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 71 з початку доби. Різко збільшилась кількість російських штурмів на Торецькому напрямку. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ щодо оперативної обстановки станом на 16:00 у середу, 26 червня.

Так, на Харківському напрямку ворог вже шість разів без успіху атакував в районах Вовчанська та Липців. Біля останнього тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку росіяни атакують за підтримки авіації – скинули майже півтора десятка КАБів. Відбито п’ять атак поблизу Стельмахівки, Синьківки та Берестового.

На Лиманському напрямку противник здійнив вісім безуспішних атак. В районах Макіївки і Невського продовжуються три боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку тривають бої поблизу Білогорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку противник атакує в районі Часового Яру – наші воїни відбивають штурми у двох локаціях. Від початку доби ворог намагався чотири рази потіснити українські підрозділи з позицій.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів різко збільшилась до шести. Північне та Торецьк зазнають ударів ворожої авіації. Наразі Сили оборони відбивають п’ять штурмових дій противника, ще одну атаку, біля Дачного, зупинено.

Традиційно на Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень – ворог здійснив вже 20 атак на позиції ЗСУ в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса. Сили оборони відбили дев’ять штурмів, 11 боєзіткнень ще продовжуються.

На Курахівському напрямку тривають бої поблизу Красногорівки та Парасковіївки. Загальна кількість атак на напрямку зросла до шести.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала, розповіли у Генштабі.