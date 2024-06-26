Кулеба привітав Рютте з рішенням про призначення на посаду генсека НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав голову уряду Нідерландів Марка Рютте з рішенням про призначення генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Про це, він написав у X (Twitter).

Кулеба зазначив, що на тлі загроз безпеці євроатлантичної спільноти "нам усім потрібен сильний, об'єднаний і рішучий НАТО, що діє як єдина сім'я вільних націй".

"У наших спільних інтересах також, щоб Україна продовжувала отримувати потужну і довгострокову підтримку в її боротьбі за свободу і на шляху до вступу в Альянс", – додав він.

На думку голови МЗС, нинішній генсек НАТО Єнс Столтенберг "відігравав і продовжує відігравати вирішальну роль у забезпеченні обох результатів".

"Упевнені, що після того, як Марк Рютте обійме цю посаду в жовтні, він продовжить просувати спільні євроатлантичні цілі і досягне багатьох значних успіхів. Вітаю пана Рютте з рішенням членів Альянсу призначити його наступним генеральним секретарем і бажаю йому успіхів на цій посаді", – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, 26 червня Північноатлантична рада вирішила призначити Рютте наступним генсеком НАТО.

До своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека Столтенберга.