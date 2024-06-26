Через "м'ясні штурми" на Харківщині окупанти стали частіше здаватися в полон - ГУР

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що російські окупанти почали частіше звертатися до проєкту "Хочу жити" на тлі активного наступу у Харківській області, повідомляє Дзеркало тижня.

Під час телемарафону він зауважив, що там командування дотримується притаманної РФ тактики, яка полягає в посиланні військових на "м'ясні штурми".

"Люди, які думали, що їх не відправлятимуть як "гарматне м’ясо" на штурмові дії, вважали, що відсидяться… тепер не хочуть вмирати. Деякі з них справді не бажають бути воєнними злочинцями й намагаються врятувати своє життя" , — пояснив Юсов, додаючи, що Україна, яка дотримується норм Женевської конвенції, надає таку можливість.

Кількість заявок на здачу у полон зросла з початку червня, зауважив розвідник. І пов'язує він це насамперед з "бездумними м’ясними штурмами".

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин розповів кілька днів тому, що війська РФ зупинили наступальні дії в Харківській області, бо частково виводять на доукомплектування небоєздатні підрозділи. Також відбувається ротація неподалік Тихого та Глибокого.



