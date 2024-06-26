Видання WP дізналося деталі заяви начштабу "Азова" Кротевича на генерала Содоля

Видання The Washington Post отримало в розпорядження скаргу начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича на екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. У ній він начебто звинувачував генерала в помилках під час оборони Маріуполя﻿. Про це йдеться в матеріалі WP, повідомляє Ділова столиця.

Так, Кротевич скаржився на те, що Содоль не керував обороною Маріуполя і не провів жодної години в місті, однак його нагородили званням Героя України. Крім того, він не постачав бригаді "Азов" боєприпаси і не забезпечив наявність оборонних споруд у місті перед російським наступом.

WP також наводить слова Содоля, які процитував Кротевич, після того, як один із командирів оборони Маріуполя попросив у нього інструкції. Генерал начебто сказав "Нам кінець", а потім поклав слухавку.

Крім того, Кротевич поскаржився на те, що Содоль, командуючи східним фронтом, наказував "Азову" наступати без необхідних артилерійських боєприпасів. Коли ж йому навели аргументи, чому це неможливо, проти командира "Азову" розпочали формальне розслідування.

Нагадаємо, 23 червня начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії України Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо бойового генерала.

Він не назвав імені військового, а втім, "Українська правда" з покликанням на власні джерела стверджувала, що йдеться саме про Содоля.

За словами Кротевича, "99% військових його ненавидять за те, що він робить".

"Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює" , — написав Кротевич.

Військовий також зауважив, що це його особисте рішення, і всі ймовірні наслідки він повністю візьме на себе.

Як повідомлялося, 24 червня президент Володимир Зеленський звільнив генерала Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.