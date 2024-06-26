ЗМІ дізналися, хто потрапив під санкції США в Грузії через закон про "іноагентів"

Під візові санкції Сполучених Штатів, запроваджених через ухвалення в Грузії закону про "іноагентів", потрапили, зокрема, кілька депутатів партії влади "Грузинська мрія" і силовики, причетні до розгонів протестів, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили опозиційні грузинські ЗМІ, зокрема Netgazeti та TV Pirveli.

Серед найбільш високопоставлених грузинських посадовців, імена яких фігурують у санкційному списку США, є лідер парламентської фракції "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе, близький до олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Під санкції також потрапив член політради "Грузинської мрії" Дімітрі Самхарадзе та депутат від партії Анрі Оханашвілі.

Крім того, США запровадили обмеження проти керівника спецпризначенців Грузії Звіада Харазішвілі на прізвисько "Хареба", а також членів його сім'ї. За даними TV Pirveli, "Хареба" мав чинну американську візу і вже отримав повідомлення про її анулювання.

На початку червня Державний департамент США запровадив візові санкції проти грузинських посадовців і політиків, відповідальних за антизахідну риторику та насильницький розгін протестів проти закону про "іноагентів". Але їхні імена опубліковані не були.

Сполучені Штати також говорили, що можуть переглянути допомогу, яку надають Грузії, через ухвалення скандального закону та антизахідний розворот країни.

У Євросоюзі також готують покарання для Грузії, яке можуть запровадити "негайно".