Мера Мукачева заарештували на два місяці з можливістю внесення застави

ВАКС обрав запобіжний захід міському голові Мукачева Андрію Балозі, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, - тримання під вартою, або заставу 30 мільйонів гривень. З посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру, трансляція ВАКС, повідомляє Українська правда.

"26 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до міського голови на Закарпатті, який спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.

Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків" , - йдеться у повідомленні.

Також він має здати закордонні паспорти та не відлучатись за межі Мукачева без дозволу слідчого.

25 червня співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП затримали мера міста Мукачево Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.