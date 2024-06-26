Окупанти вивозять обладнання із захопленої Запорізької АЕС - ЦНС

Призначений окупантами заступник директора захопленої Запорізької атомної електростанції Едуард Атакіщєв допомагає російським військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання. Про це заявили у Центрі національного спротиву з посиланням на місцеві джерела, повідомляє Дзеркало тижня.

Зазначається, що відряджений з Ростова Атакіщєв відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання незатребуваного майна станції на потреби окупантів.

Атакіщєв майже не з’являється в Енергодарі, переважно перебуваючи в Москві. Крім того, вся діяльність Атакіщєва підпорядкована національному центру управління "оборони" РФ.