Киберспециалисты ГУР атаковали российских провайдеров в Крыму - СМИ

У тимчасово окупованому Криму кілька великих інтернет-провайдерів стали жертвами масованої кібератаки. Окупаційна адміністрація попередила мешканців півострова про можливі перебої з доступом до інтернету найближчим часом.﻿ З посиланням на джерела в ГУР, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

У тимчасово окупованому Криму великі інтернет-провайдери стали об'єктом масованих кібератак. Місцева окупаційна влада попередила мешканців півострова про можливість тимчасових перебоїв у доступі до Інтернету.

За словами представника у Головному управлінні розвідки, атаки виконуються українськими кіберфахівцями військової розвідки. Зазначається, що атакувалися кілька провайдерів послуг у Криму, і що представник окупаційної адміністрації Юлія Кирик повідомила про постійні зміни профілю DDos-атак і заходи, які приймають провайдери для захисту від цих атак.