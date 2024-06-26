Суд у Франції підтвердив ордер на арешт Асада за хімічні атаки

Апеляційний суд Парижа 26 червня підтвердив французький ордер на арешт сирійського лідера Башара Асада за звинуваченням у співучасті в злочинах проти людяності, пов'язаних із хімічними атаками 2013 року.﻿﻿ З посиланням на AFP, повідомляє Європейська правда.

Суд у Парижі постановив, що Асада можна арештувати за атаки із застосуванням хімічної зброї в Сирії у серпні 2013 року, які призвели до загибелі десятків людей.

Французькі прокурори з підрозділу, що спеціалізується на розслідуванні терористичних атак, намагалися анулювати ордер.

Вони стверджували, що імунітет глав іноземних держав можна зняти тільки у випадку міжнародного судового переслідування, наприклад у Міжнародному кримінальному суді – і підкреслювали, що не намагаються піддати сумніву докази причетності Асада до хімічних атак.

Антитерористична прокуратура Франції ще може оскаржити рішення у вищій судовій інстанції Франції – Касаційному суді.

Адвокати позивачів Клеманс Бектарт, Жанна Сульцер і Клеманс Вітт назвали рішення апеляційного суду Парижа історичним.

"Уперше національний суд визнав, що чинний глава держави не має повного особистого імунітету" , – сказали вони.

Вважається, що Франція стала першою країною, яка в листопаді 2023 року видала ордер на арешт чинного глави іноземної держави. Башара Асада хочуть арештувати за причетність до хімічних атак у серпні 2013 року, у результаті яких були вбиті понад 1400 людей.

Окрім Асада, Франція видала ордери на арешт на його брата Махера – тодішнього керівника дивізії сирійської армії – і двох генералів, Гассана Аббаса і Бассама аль-Хассана.