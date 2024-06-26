Депутати Державної думи Росії висловлюють занепокоєння череез повернення з війни в Україні колишніх в'язнів, через що в РФ зростає рівень злочинності﻿. Про це заявила військова розвідка Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

За словами аналітиків, нещодавно кілька депутатів російської Держдуми висловили занепокоєння щодо загрози безпеці і порядку через повернення колишніх ув'язнених з війни в Україні.

На думку законодавців, це може спричинити зростання злочинності, оскільки колишні ув'язнені не соціалізовані і мають перебувати під постійним контролем правоохоронних органів. Тому існує потреба в ухваленні відповідного законодавства.

В Держдумі також вважають, що ув'язненим не можна дозволяти повертатися з України в Росію до закінчення війни.

Генеральна прокуратура РФ припинила публікувати офіційну статистику злочинностіпівтора роки тому, ймовірно через можливе зростання злочинності та кількості злочинів, сскоєних колишніми в'язнями, які воювали в Україні.