Родичі полковника СБУ володіють автопарком за $440 тисяч - розслідування

Журналісти "Слідства.Інфо" з’ясували, що родичі керівника управління ГУ "Д" ДЗНД СБУ, полковника Олексія Зеленського за останні роки заволоділи транспортними засобами на загальну суму 440 тисяч доларів та будинками у Конча-Заспі.﻿﻿ З посиланням на розслідування "Слідство.Інфо", повідомляє Українська правда.

Зокрема відомо, що під час повномасштабного вторгнення тесть полковника Зеленського став власником будинку на 328,2 квадратних метри.

Сам Зеленський розповів журналістам "Слідства.Інфо", що за будинок заплатили $240 тис. Купили його у складчину, для того, щоб відремонтувати та продати. Натомість розслідувачі виявили, що оголошення про продаж цього будинку з’явилося саме в день розмови посадовця з журналістами.

Крім того, з кешу Google видно, що того ж дня Зеленські виставили свій будинок на продаж за 39 млн 460 тис. грн.

За словами Зеленського, зараз він та його родина проживають в іншому будинку в Конча-Заспі.

Також журналісти дізналися, що на початку цього року дружина посадовця стала власницею BMW X6 M 2023 року випуску. У червні 2023-го Зеленський придбав Mercedes-Benz s 500 (2020 року), а його мати на початку 2023-го придбала Lexus LX 600 (2022 року випуску).

Крім того, посадовець та його матір у 2024 купили два мотоцикли BMW, ринкова вартість яких близько $20 тис.

Зеленський у коментарі "Слідству.Інфо" відповів, що він та його родичі займаються перепродажем автомобілів. Журналісти перевірили цю інформацію та справді знайшли близько 20 оголошень з продажу автівок з номера посадовця.

Як йдеться у розслідуванні, родичі Зеленського за останні роки загалом набули у власність 5 будинків у передмісті Києва, частину з них продали. Сергій Миткалик, голова правління ГО "Антикорупційний штаб", вбачає у зібраних фактах ознаки бізнес-діяльності посадовця, яка заборонена законом.