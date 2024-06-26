НАЗК припинило фінансування партії Голос через недостовірні дані у звітах

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) припинило фінансування політичної партії Голос через недостовірні відомості у звітах на понад 5 мільйонів гривень. З посиланням на дані НАЗК, повідомляє Новое время.

Як йдеться у повідомленні, НАЗК виявило багато порушень у звітах партії Голос за III — IV квартали 2020 року про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру.

У партії внесли до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 мільйони 726 тисяч 500 гривень. Як зазначають у НАЗК, це є підставою для позбавлення державного фінансування.

У розгорнутому звіті вказано, що політична партія Голос підписала договори про надання послуг з ТОВ Мейнтіс на 1 млн грн. Серед послуг, які надавала компанія: усні консультації та роз’яснення з питань практичних аспектів застосування Виборчого кодексу України для представників партії, усні юридичні консультації з питань виборчого процесу для членів дільничих виборчих комісій на місцевих виборах, перевірка правильності заповнень документів для спостерігачів на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Водночас, як з’ясували у НАЗК, компанія насправді не надавала партії такі послуги, що підтверджують матеріали ДБР.

Також партія підписувала два договори з фізичними особами-підприємцями на 274 тис. грн, у цих документах також знайшли недостовірні дані. Крім цього, у Голосі підписували договори з іншими підприємцями. За даними НАЗК, загальна сума недостовірного фінансування — майже 5 млн грн.

У 2021 році НАЗК вже припиняла фінансування партії. Тоді у партії розцінили дії НАЗК як «політичний тиск на опозицію». Також фінансування партії припиняли у січні 2021 року.