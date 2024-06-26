Київ потрапив у топ The Economist найнекомфортніших міст для життя

Київ другий рік поспіль опинився у десятці найгірших для життя міст за версією журналу "The Economist".﻿﻿ З посиланням на рейтинг The Economist, повідомляє Українська правда.

У рейтингу взяли участь 173 найбільші міста планети, і фахівці оцінюють мегаполіси відразу за кількома показниками: інфраструктура, освіта, екологічна ситуація, охорона здоров'я, культура і навколишнє середовище, стабільність доступу.

Третій рік поспіль титул найзручнішого міста отримав Відень

До п’ятірки лідерів увійшли ще три європейські міста: Копенгаген, Цюрих і Женева, також канадські: Калгарі та Ванкувер і Мельбурн, Сідней, Осака та Окленд.

Найнижчий у рейтингу – Дамаск, також другий рік поспіль у десятці найгірших міст опинився Київ опустився у рейтингу, в порівнянні з минулими роками і Тель-Авів.