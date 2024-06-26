У Кремлі впевнені у причетності ІДІЛ до стрілянини в Дагестані, але публічно це приховують - ЗМІ

Кремлівський режим упевнений, що до стрілянини в Махачкалі та Дербенті причетні терористи угрупування Ісламська держава, при цьому не заявляють про це публічно, а традиційно брешуть про «український слід». Про це пише "Верстка" з посиланням на близькі до режиму джерела.

23 червня у столиці Дагестану Махачкалі та місті Дербент група озброєних чоловіків напала на поліцейських, церкву і синагогу. Повідомляли про 15 убитих правоохоронців, а також кількох цивільних, серед яких священник. 24 червня в МОЗ республіки заявили про 20 загиблих і 26 постраждалих.

Як зазначають російські журналісти, політикам рекомендували не називати події у Дагестані «терактом», щоб нібито «не хвилювати людей і не повертати тему тероризму в публічну свідомість». Відставок у Дагестані також не буде, пише російське видання.

«Зазвичай влада намагається не відправляти у відставку людей, відповідальних за заходи безпеки, одразу після таких інцидентів. Схожі заходи можуть стати приводом до того, що теракти можуть впливати на російську владу» , — заявив виданню сенатор-виходець із Кавказу.

За даними ще одного джерела видання, політикам наказали якомога рідше згадувати «терористичні організації» та саме слово «теракт». Водночас стрілянина у Дагестані може мати «законодавчі наслідки». Зокрема, у РФ можуть заборонити носіння нікабів (ісламських жіночих головних уборів із прорізом для очей).

«[Кремлівському режиму] здавалося, що [Росії] загрожує лише Україна, і повернення старого ворога [бойовиків-ісламістів] та терактів у повсякденність — це надто. Тому історію намагаються обговорювати акуратно» , — розповів один зі співрозмовників.

Наразі офіційно відповідальність за теракт на себе не взяла жодна країна чи організація, пише видання. Проте кремлівська влада активно шукає «український слід» у стрілянині. Джерело в російському уряді пояснило виданню, що рекомендацій політикам звинувачувати у нападах Україну не було, але й забороняти висловлюватись про це ніхто не планує.

«Про ІДІЛ говорити поки не наказали, а знайти український чи американський слід у будь-чому поганому — ніколи не завадить» , — сказав співрозмовник видання.

Після теракту російська влада звітувала, що під час операції в Дагестані нібито було вбито шістьох нападників. Серед них, за даними ЗМІ, імовірно, 31-річний син глави Сергокалінського району в Дагестані Магомеда Омарова Осман і його племінник Абдусамад Амадзієв. Також повідомлялося про смерть Аділя Омарова, але, як пише The Insider, згодом він зник зі списку загиблих. Видання також зазначає, що щонайменше четверо учасників бійні є родичами високопоставлених жителів країни та походять із заможних сімей.