Україна отримала понад $100 млн від Іспанії від початку великої війни

З початку широкомасштабного вторгнення Україна отримала від Іспанії $104 млн прямої бюджетної підтримки. З посиланням на Урядовий портал, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 26 червня, Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся із Міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо Кабайєро та Надзвичайним і Повноважним Послом Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу" , - ідеться в повідомленні.

"Фінансова, військова та гуманітарна підтримка - це напрямки, де Іспанія демонструє солідарність з Україною. І я вдячний Уряду та громадянам Іспанії за допомогу Україні у вирішальний для нас час. З початку повномасштабного вторгнення Іспанія надала 104 млн доларів США прямої бюджетної підтримки, з яких близько половини – гранти. Ці кошти були спрямовані для підтримки українців, які найбільше її потребували, в умовах протистояння агресору" , - зазначив Сергій Марченко під час зустрічі.

Грантові кошти обсягом 50,1 млн доларів США були спрямовані в рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine на відшкодування витрат на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників.

Решта залученого фінансування обсягом 53,8 млрд доларів США надійшла у вигляді позики в рамках проєкту HEAL з підтримки сектору охорони здоров’я.



