Канада та Німеччина закликали своїх громадян терміново залишити Ліван

Канада та Німеччина звернулись до своїх громадян, які перебувають у Лівані, та закликали їх терміново покинути територію країни через загрозу початку збройного конфлікту, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі та сайт німецького МЗС.

За словами Жолі, безпекова ситуація у Лівані стає все більш нестабільною та непередбачуваною через постійне збройне протистояння між Хезболлою та Ізраїлем.

"Ситуація може погіршитися без попередження. Я від початку кризи на Близькому сході казала канадцям, що зараз — не час для подорожей до Лівану. А тим канадцям, які зараз знаходяться у Лівані, слід виїхати, поки ще доступні комерційні перельоти" , — сказала вона.

Жолі наголосила, що надалі ескалація конфлікту "може вплинути на вашу спроможність покинути країну та нашу здатність надавати консульські послуги".